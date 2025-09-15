ليفربول في الصدارة وسيتي يحسم الديربي

ليفربول في الصدارة وسيتي يحسم الديربيواصل فريق ليفربول انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الرابعة من "البريميرليغ".

سجل هدف الفوز لليفربول اللاعب محمد صلاح في الدقيقة (90 +5) من ركلة جزاء.

وكان بيرنلي عانى من النقص العددي في اللقاء بعدما لعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه ليسلي أوجوتشوكو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة (84).

وبهذه النتيجة، ظل ليفربول، حامل اللقب، في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال وتوتنهام هوتسبير وبورنموث، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بعدما تلقى خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد.

وفي مباراة أخرى، حسم مانشستر سيتي مواجهة الديربي وتفوق على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.

سجل أهداف السيتي فيل فودين في الدقيقة (18)، وإرلينغ هالاند في الدقيقتين (53) و(68).

وبهذا الفوز، استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين ببطولة الدوري بعد خسارتين أمام توتنهام هوتسبير وبرايتون ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، بفارق 6 نقاط خلف ليفربول (حامل اللقب) المتصدر، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وتعادل، عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

كما رفع هالاند رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة هذا الموسم، ليتربع على صدارة قائمة الهدافين حتى الآن.