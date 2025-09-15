الرياضة

خالد الغندور: الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين خلال 48 ساعة

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي خالد الغندور، أنه تم الانتهاء من أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتى تأخرت خلال اليومين الماضيين.

وكشف مصدر بنادى الزمالك لبرنامج ستاد المحور، أن مستحقات اللاعبين ستسمع فى حساباتهم الخاصة، يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة نادى لفرض حالة من الاستقرار على داخل الفريق خاصة بعد الفوز على المصري.

