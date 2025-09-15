نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يكتسح فالنسيا بسداسية نظيفة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا كبيرًا أمام نظيره فالنسيا بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "يوهان كرويف"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

تمكن فيرمين لوبيز من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من فيران توريس إلى لوبيز الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح رافينيا دياز في تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 53، بعد عرضية من ماركوس راشفورد من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رافينيا من على القائم الثاني بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

واستطاع فيرمين لوبيز أن يسجل الهدف الثالث لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 56، بعد تمريرة من مارك كاسادو إلى لوبيز الذي سدد تسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل رافينيا دياز الهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 66، في تمريرة طولية من فيرمين لوبيز إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع بشكل غير مناسب ليتابعها رافينيا بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس لصالح برشلونة في الدقيقة 76، بعد تمريرة من داني أولمو إلى ليفاندوفسكي إلى استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف السادس لصالح برضو في الدقيقة 86، بعد تمريرة من مارك بيرنال إلى ليفاندوفسكي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل فريق فالنسيا المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاءين.