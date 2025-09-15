الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الإعلامي أحمد حسن عن تطورات جديدة تخص مفاوضات النادي الأهلي مع المهاجم أسد الحملاوي، مشيرًا إلى أن الصفقة باتت شبه محسومة.

مهاجم عالمي.. الأهلي يحصل على توقيع "صفقة سوبر" مقابل مليون دولار

وقال حسن عبر برنامجه “الصقر” على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “الأهلي أنهى كل شيء مع أسد الحملاوي ووكيله، حيث تم الاتفاق على تفاصيل العقد من حيث الراتب ومدة التعاقد، ولم يتبق سوى دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ مليون دولار”.

وأكد أن الحملاوي يُعد الأقرب حتى الآن لقيادة هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

