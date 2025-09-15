الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الإعلامي أحمد حسن عن تطورات جديدة تخص مفاوضات النادي الأهلي مع المهاجم أسد الحملاوي، مشيرًا إلى أن الصفقة باتت شبه محسومة.
مهاجم عالمي.. الأهلي يحصل على توقيع "صفقة سوبر" مقابل مليون دولار
وقال حسن عبر برنامجه “الصقر” على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “الأهلي أنهى كل شيء مع أسد الحملاوي ووكيله، حيث تم الاتفاق على تفاصيل العقد من حيث الراتب ومدة التعاقد، ولم يتبق سوى دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ مليون دولار”.
وأكد أن الحملاوي يُعد الأقرب حتى الآن لقيادة هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.
قرار عاجل من مجلس الإدارة
- على صعيد آخر، تضمنت التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي عددًا من البنود المهمة التي تهدف إلى رسم ملامح مستقبل القلعة الحمراء.
- وتركز التعديلات الجديدة على منح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية، بما يضمن توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار داخل النادي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
- الجدير بالذكر بأن الأهلي قد تعرض لتعثر جديد في الساعات الماضية، وذلك بعد التعادل أمام نادي إنبي لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري هذا الموسم، ليفقد الفريق نقاط جديدة في صراع المنافسة على اللقب، وذلك بعد التعادل أمام غزل المحلة والخسارة أمام بيراميدز ومن ثم تعادل جديد أمام الفريق البترولي في مباراة يوم الأمس الأحد.