خالد الغندور: رئيس فيفا يعتذر لأبو ريدة على عدم إقامة مباراة جيبوتي في مصر

أكد الإعلامي خالد الغندور، وفقا لمصادر داخل اتحاد الكرة، فإن هاني أبو ريدة تحدث مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حول استضافة مباراة جيبوتي بتصفيات كأس العالم أكتوبر المقبل، في القاهرة، بسبب عدم صلاحية ملاعب جيبوتي لاستضافة مباريات التصفيات.

وأضاف خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "رئيس فيفا أكد لأبو ريدة، أنه من الصعب تحقيق طلب اتحاد الكرة المصري بشأن استضافة مباراة جيبوتي بسبب بوركينا فاسو لأن فرصتها ما زالت قائمة في التأهل لمونديال 2026".

