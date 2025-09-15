نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزا هاما على نظيره الخلود بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2025-2026.

أهداف مباراة النصر ضد الخلود في دوري روشن السعودي

تمكن السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر من تسجيل الهدف الأول في مرمى الخلود عند الدقيقة 52 بعد تمريرة من زميله كينجسلي كومان.

من مختلف الزوايا، رأسية إينيقو مارتينيز تهز شباك الخلود وتمنح النصر هدفه الثاني ⚽️📹 pic.twitter.com/RhCivnIFdM — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 14, 2025

وفي الدقيقة 81 من الشوط الثاني، أحرز إينيجو مارتينيز نجم فريق النصر الهدف الثاني في مرمى الخلود بأسيست من بروزوفيتش.

