نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يتجاوز أوكلاند ويلاقي الأهلي السعودي على كأس القارات الثلاث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي بيراميدز الفوز على نظيره أوكلاند سيتي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

والتقى نادي بيراميدز بطل إفريقيا أمام نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

أحداث مباراة بيراميدز أمام أوكلاند سيتي

سجل وليد الكرتي هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 14 من الشوط الأول بعد تمريرة من إيفرتون دا سيلفا، ثم أضاف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 74 بعد تمريرة من محمد حمدي، قبل أن يسجل مصطفى زيكو الهدف الثالث في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي نادي بيراميدز أمام نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم 23 سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل إفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

