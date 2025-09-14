نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يهدر النقاط أمام إنبي بالتعادل الإيجابي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث مباراة الأهلي انبي والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

وتعادل الفريقان بهدف لمثله في مباراة قوية وكبيرة أداها الفريق البترولي.

محمود تريزيجيه سجل هدف الأهلي في الدقيقة 35 من عمر المباراة بعد عرضية رائعة من محمد هاني أسكنها تريزيجيه في الشباك.

وتعادل الفريق البترولي بهدف سجله اللاعب أحمد العجوز في الدقيقة 64 من ركلة جزاء سكنت الشباك بنجاح.

الأهلي احتل المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، بينما احتل انبي المركز السابع برصيد 9 نقاط.

