الأهلي يهدر النقاط أمام إنبي بالتعادل الإيجابي في الدوري

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث انبي والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

وتعادل الفريقان بهدف لمثله في مباراة قوية وكبيرة أداها الفريق البترولي.

محمود تريزيجيه سجل هدف الأهلي في الدقيقة 35 من عمر المباراة بعد عرضية رائعة من محمد هاني أسكنها تريزيجيه في الشباك.

وتعادل الفريق البترولي بهدف سجله اللاعب أحمد العجوز في الدقيقة 64 من ركلة جزاء سكنت الشباك بنجاح.

الأهلي احتل المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، بينما احتل انبي المركز السابع برصيد 9 نقاط.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

