نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بديربي الغضب على مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي فريقه للفوز على مانشستر يونايتد في ديربي الغضب بعد أن سجل هدفين في المباراة التي شهدت ثلاثة أهداف وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

سجل فيل فودين نجم مانشستر سيتي الهدف الأول في الشوط الأول بينما تمكن هالاند من تسجيل الهدف الثاني للمان سيتي في الدقيقة 53 عندما وجد جيرمي دوكو زميله هالاند ليمرر له الكرة داخل منطقة الجزاء الذي سجل الهدف الثاني بطريقة رائعة.

في الدقيقة 68، تسلم إيرلينج هالاند تمريرة سحرية من زميله برناردو سيلفا ليسجل هدف رائع في مرمى الشياطين الحمر ويعلن عن ثالث أهداف اللقاء.

جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جفارديول، روبن دياز، خوسانوف، نيكو أوريلي.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع: ليني يورو – ماتيس دي ليخت – لوك شاو

خط الوسط: نصير مزراوي- دورجو – فيرنانديز – أوجارتي

خط الهجوم: براين مبيومو – بنيامين شيشكو – ديالو

