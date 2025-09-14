نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يصل ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز بطل قارة إفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسعة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتنص لائحة كأس إنتركونتيننتال على أن تضم قائمة كل فريق في المباراة 23 لاعبا حيث سيجلس 12 لاعبا على دكة البدلاء خلال اللقاء.

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل إفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم 23 سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.