نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري.. مفاجآت في البدلاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام إنبي في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا
الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد بن رمضان
الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد "زيزو" - محمد شريف
بدلاء الأهلي:-
مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.