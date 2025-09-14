نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 26 ساعة طيران.. بعثة المنتخب الوطنى للشباب تصل تشيلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطنى للشباب تحت 20 عاما، إلى تشيلى لخوض معسكر مغلق هناك استعدادا لبطولة كأس العالم بعد رحلة طيران استغرقت 26 ساعة تقريبا.

وتخلل الرحلة ترانزيت فى تركيا لمدة 7 ساعات، ويخوض منتخب الشباب مبارتين وديتين يومى 18 و23 سبتمبر الجارى قبل انطلاق مباريات المجموعة التي مع مصر منتخبات تشيلي صاحب الأرض والجمهور واليابان ونيوزيلندا.

وكان في استقبال البعثة في المطار السيد ماهر المهدى سفير مصر في تشيلى الذى حرص على الترحيب بالبعثة وتسهيل جميع الإجراءات.

ومن جانبه، أكد السفير ماهر المهدي أن الأجواء فى تشيلي رائعة وهى مشمسة نهارا وتميل للبرودة ليلا، مشددا على أن السفارة المصرية فى تشيلي تواصلت مع وزارة الرياضة هناك وأنهت كافة الإجراءات الخاصة باستقبال البعثة فى سانتياجو متمنيا كل التوفيق للمنتخب المصري فى مهمته الوطنية بالمونديال.

