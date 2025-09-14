نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تشارك في بطولة العالم للمواي تاي للشباب بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك المنتخب المصري للمواي تاي في بطولة العالم للمواي تاي للشباب المقامة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمستمرة حتى 20 سبتمبر 2025.

ويخوض المنتخب المصري منافسات بطولة العالم للمواي تاي للشباب بـ 12 لاعب ولاعبة وهم: صبري علي في منافسات وزن 38 كجم،، محمد سامي لاعب وزن 42 كجم، محمد تامر لاعب وزن 81 كجم، مصطفى يوسف لاعب وزن +81 كجم، مصطفى خميس لاعب وزن 54 كجم، آدم أحمد لاعب وزن 60 كجم، ذكرى صلاح لاعبة وزن 54 كجم، سما إبراهيم لاعبة وزن 63.5 كجم، آلاء محمد لاعبة وزن+ 75 كجم، زينب البادي لاعبة وزن67 كجم، هدى محمد لاعبة وزن 48 كجم، سلمى محمد لاعبة وزن 60 كجم.

ويقود المنتخب المصري للمواي تاي الماستر رفعت جابر مدير فني، وائل فهر مدرب، عمرو مجدي مدرب.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم على طلبات أولياء أمور اللاعبين مصطفى رميح مقيم بالمملكة العربية السعودية واللاعب سيف الدين محمد مقيم بدولة الكويت في المشاركة مع المنتخب على نفقتهم الشخصية.

