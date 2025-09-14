نادي عمان للرماية ومنصة Visit Oman يوقعان اتفاقية إدراج النادي ضمن قائمة التجارب السياحية

أعلن نادي عُمان للرماية ومنصة Visit Oman – المشغّل الوطني للسفر عن توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى إدراج النادي ضمن قائمة التجارب السياحية المميزة التي تقدمها المنصة لزوار السلطنة.
وتهدف هذه الخطوة إلى إثراء التجارب السياحية في سلطنة عُمان من خلال تقديم نشاطات رياضية استثنائية لعشاق المغامرة حيث سيحظى السياح بفرصة خوض تجربة الرماية بالأسلحة المتنوعة في بيئة آمنة ومتطورة.
ويُعد نادي عُمان للرماية الوجهة الأولى في السلطنة لهذا النوع من الأنشطة، إذ يقدم ميادين رياضية مصممة بعناية ومدربين مختصين ذوي خبرة عالية لضمان تجربة مشوّقة تلتزم بأعلى معايير السلامة والاحترافية.
من جهتها، تعمل منصة Visit Oman على ربط السياح ووكالات السفر العالمية بمزودي الخدمات السياحية المحلية عبر منصتها الرقمية المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، مما يسهم في تمكين المؤسسات المحلية من الوصول إلى أسواق جديدة وتسليط الضوء على المقومات الفريدة للسلطنة.
وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز مكانة عُمان كوجهة تجمع بين جمال الطبيعة العُمانية الغنية وتجارب المغامرة الفريدة، بما يسهم في تنشيط القطاع السياحي ودعم المؤسسات المحلية وتوسيع قاعدة الأنشطة المعروضة للزوار من مختلف أنحاء العالم.
بهذه الشراكة، تُرسخ Visit Oman ونادي عُمان للرماية رؤية مشتركة لتقديم تجارب لا تُنسى تعكس التنوع والتميز السياحي الذي تتمتع به سلطنة عُمان.
