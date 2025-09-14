نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: في ليلة عودة الخطيب نجوم الزمالك تبدع وتقهر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة إن "مع مؤشرات عودة محمود الخطيب لرئاسة النادي الأهلي في الشهور المتبقية والترشح لدورة جديدة، يعتلي الزمالك قمة الدوري بالفوز أمام المصري بثلاثية نظيفة"

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: "حين علم الزمالك أن الخطيب سيترك الأهلي عاد واستفاق وظهر الفريق الأبيض بمستوى جيد أمام المصري، خاصة اللاعبيين التي شاركت مع المنتخبين المصري سواء الأول أو الثاني

منهم حسام عبدالمجيد وعمر جابر ودونجا ومحمد صبحي كانوا نجوم المباراة ومجهزين على مستوى عال جدًا".

