وائل القباني: حسام عبد المجيد رافض التجديد للزمالك.. وما الأزمة من انتقاله للأهلي؟

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن حسام عبد المجيد مدافع الفريق رافض فكرة التجديد للزمالك بسبب مطالبه المادية حتى الآن.

وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: منذ تواجدي كمدرب ل الكرة وأعلم أن حسام عبد المجيد رافض التجديد للزمالك ومع ذلك يشارك أساسيا.

واضاف:  واللاعب له طلبات مادية وتم طرح ملف تجديد حسام عبد المجيد منذ تواجدي ولكن ما اعلمه له طلبات مادية.

وواصل: وما الأزمة من انتقال حسام عبد المجيد للأهلي ما الأزمة في ذلك، وكنت مع بيع زيزو للسعودية وفي النهاية رحل مجانا.

واختتم القباني تصريحاته قائلا: كرة القدم  مش عافية ولا يوجد اي انتماءات للاعبين سواء اهلي أو الزمالك والموضع اصبح ماديات وكل لاعب يبحث عن الأعلى فلوس.
 

