نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل القباني: حسام عبد المجيد رافض التجديد للزمالك.. وما الأزمة من انتقاله للأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن حسام عبد المجيد مدافع الفريق رافض فكرة التجديد للزمالك بسبب مطالبه المادية حتى الآن.

وائل القباني: حسام عبد المجيد رافض التجديد للزمالك.. وما الأزمة من انتقاله للأهلي؟

وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: منذ تواجدي كمدرب ل الكرة وأعلم أن حسام عبد المجيد رافض التجديد للزمالك ومع ذلك يشارك أساسيا.

واضاف: واللاعب له طلبات مادية وتم طرح ملف تجديد حسام عبد المجيد منذ تواجدي ولكن ما اعلمه له طلبات مادية.

وواصل: وما الأزمة من انتقال حسام عبد المجيد للأهلي ما الأزمة في ذلك، وكنت مع بيع زيزو للسعودية وفي النهاية رحل مجانا.

واختتم القباني تصريحاته قائلا: كرة القدم مش عافية ولا يوجد اي انتماءات للاعبين سواء اهلي أو الزمالك والموضع اصبح ماديات وكل لاعب يبحث عن الأعلى فلوس.

