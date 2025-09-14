نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف كواليس اعتذار محمد سراج الدين عن انتخابات الأهلي المقبلة وتفاصيل استقالته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تقدم باستقالته لمحمود الخطيب في نهاية شهر مايو الماضي إلا أن الخطيب تحدث معه واقنعه بالاستمرار لنهاية فترة المجلس.

خالد الغندور يكشف كواليس اعتذار محمد سراج الدين عن انتخابات الأهلي المقبلة وتفاصيل استقالته

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن سراج الدين أكد لمحمود الخطيب على أنه لن يتشرح للانتخابات المقبلة بسبب انشغاله الكبير في حياته العملية وإنه لن يستطيع تقديم ما قدمه خلال الثمان سنوات التي قضاها داخل المجلس.

وأكمل، أن بعد طلب محمود الخطيب اعفاءه من الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية بسبب مرضه تقدم أيضًا محمد سراج الدين باستقالته من جديد.

واختتم: "سراج الدين أكد للمقربين منه عدم خوض الانتخابات المقبلة بشكل مؤكد".

