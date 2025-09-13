نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر جابر يحصل على جائزة رجل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة المصري التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، عقب انتهاء اللقاء.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.