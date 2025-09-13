نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يحسم قمة الكالتشيو ويحقق فوزًا هامًا على انتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على نظيره إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أليانز، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2025-26.

يوفنتوس يحسم قمة الكالتشيو ويحقق فوزًا هامًا على انتر ميلان

تمكن اليوفي من تسجيل هدف التقدم عن طريق المدافع الإنجليزي لويد كيلي في الدقيقة 14، بعد عرضية متقنة من بريمر.

ثم عادل إنتر النتيجة عن طريق التركي المميز تشالهان أوغلو في الدقيقة 30، من تمريرة متقنة من أوقستو.

وأضاف يوفنتوس الهدف الثاني عن طريق التركي الشاب كينان يلدز في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة متقنة من بريمر.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق إنتر ميلان في تسجل هدف التعادل عن طريق تشالهان أوغلو في الدقيقة 65، من صناعة زيلنيسكي.

وعزز إنتر تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 76، بعد عرضية مميزة من البديل ديماركو.

وفي الدقيقة 82، سجل الفرنسي كيفن تورام هدف التعادل والثالث ليوفنتوس، من صناعة بلدز.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+1، سجل المونتيجري الشاب فاسيلي أدزيتش الهدف الرابع لصالح يوفنتوس وهدف الثلاث النقاط والفوز بالمباراة، بعد تمريرة رائعة من جوناثان ديفيد.

وبتلك النتيجة، يتصدر اليوفي ترتيب الكالتشيو برصيد 9 نقاط، بينما يتوقف رصيد إنتر ميلان عند النقطة 3 في المرتبة السابعة.

