نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورتشيتش: بيراميدز جاهز لبداية تاريخية أمام أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بما وصل إليه النادي وهذه المرحلة المهمة في مشواره واللعب في بطولة إنتركونتيننتال بصفته بطل القارة الأفريقية، ومتشوق بشدة لمواجهة أوكلاند سيتي وبداية مشوار تلك البطولة الكبيرة.

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه يرفض تماما نغمة الحديث عن أن المنافس النيوزيلندي فريق غير محترف والتقليل منه بهذا الشكل مرفوض لأنه فريق مميز يمتلك خبرة اللعب في هذه البطولة عدة مرات كما أنه خاض معسكرا طويلا في الإمارات واستعد جيدا للقاء بيراميدز، ولذلك هو ليس بالفريق الضعيف والمباراة ليست سهلة.

أوضح يورتشيتش أن المدير بيراميدز لديه فقط مصابين لن يلحقا بالمباراة وهما محمود مرعي ومصطفى فتحي ولكن باقي المجموعة جاهزة وسيختار الأنسب لتلك المواجهة الهامة، مؤكدا أن طموح فريقه بلا حدود ويثق بشدة في المجموعة الموجودة وقدرتها على تخطي تلك المرحلة والفوز بكل شيء.

ويستضيف بيراميدز بطل قارة إفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسعة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل إفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.