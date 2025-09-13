مسقط يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز على نادي عمان وتفوق السيب ونزوى وأهلي سداب

فـي الجولة الافتتاحية لدوري الناشئين لكرة اليد

«تصوير: عمار المسافر»

استهل نادي مسقط حامل لقب دوري الناشئين لكرة اليد مشواره في الموسم الرياضي 2025/‏2026 بأداء مميز بعد تغلبه على نادي عمان بنتيجة 26/‏16 في الجولة الافتتاحية للدوري في المباراة التي أقيمت على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان ضمن منافسات المجموعة الثانية، وقد أظهر لاعبو فريق مسقط تفوقًا واضحًا منذ البداية المباراة بهدف المحافظة على لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي بفضل الاداء المتميز الذي قدمه اللاعبون، حيث تمكن مسقط من فرض أسلوبه في اللعب مستفيدًا من التناغم بين خطي الهجوم والدفاع لينهي الشوط متقدمًا بنتيجة 16/‏8 وفي الشوط الثاني واصل مسقط سيطرته على اللعب وبرزت مهارات لاعبيه في التسديدات الدقيقة على المرمى مع تمركز لاعبيه في خط الدفاع جيدًا مما حد من محاولات لاعبي عُمان لتقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز مسقط بنتيجة 26/‏16.

وفي نفس المجموعة الثانية تمكن فريق اهلي سداب من الفوز على مصيرة بنتيجة 32/‏13 في المباراة التي جرت احداثها على ملعب الصالة الرياضة بنادي عمان. وقد نجح لاعبو اهلي سداب في فرض سيطرتهم على اللقاء لعبًا ونتيجة بفارق الامكانيات التي يتمتع بها لاعبو الطرفين.. الشوط الاول انتهى بتقدم اهلي سداب 20/‏6، وفي الشوط الثاني دخل لاعبو اهلي سداب هذا الشوط مرتاحين بعدما ضمنا الخروج من اللقاء فائزين مما دفع مدرب الفريق مازن الدغيشي اعطاء جميع اللاعبين فرصة المشاركة في اللقاء بهدف الوقوف على مستوياتهم الفنية وتعويدهم على اجواء المباريات قبل الدخول في مرحلة الحسم لتنتهي المباراة بفوز اهلي سداب بنتيجة 32/‏13. وفي المجموعة الثانية تغلب نادي نزوى على الاتحاد بنتيجة 33/‏25 في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الطرفين على ملعب الصالة الرياضية بنادي السيب.. الشوط الاول انتهى بتقدم نزوى 12/‏7، وفي الشوط الثاني ضاعف نزوى من تقدمه بفضل تماسك لاعبيه في جميع الخطوط مما سهل له الخروج فائزًا في المباراة بنتيجة 33/‏25 رغم محاولات نادي الاتحاد لتقليص الفارق، وفي المباراة الثانية بالمجموعة الاولى نجح السيب في فرض سيطرته على اللقاء الذي جمعه مع نادي مصيرة بالصالة الرياضية بنادي السيب بنتيجة 34/‏11. ويحظى دوري الناشئين لكرة اليد باهتمام كبيرة من قبل الأندية كونه يمثل القاعدة الاساسية للاندية والمنتخبات الوطنية لتكوين جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية في المستقبل.