الاتحاد يتخطى عقبة الفتح وينفرد بالصدارة مؤقتا بالدوري السعودي

الرياض ـ أ.ف.ب: اقتنص الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة إثر فوزه الصعب على ضيفه الفتح 4-2، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل للاتحاد، الجزائري حسام عوار (22) والهولندي ستيفن بيرخفين (35 و39) ومهند الشنقيطي (90+1) بينما سجل للفتح، الأرجنتيني ماتياس فارجاس (33) والجزائري سفيان بن دبكة (69 من ركلة جزاء). ورفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط متصدرا مؤقتا من فوزين متتاليين، بينما بقي الفتح بدون نقاط في المركز السادس عشر. وشهدت المباراة ظهور البطاقة الحمراء في مناسبتين، كانت الأولى للاعب الفتح، المغربي مراد باتنا (45 +1)، والثانية لحارس الاتحاد، الصربي بريدراج رايكوفيتش (59). حرمت العارضة الفتح من هدف السبق عندما ردت تسديدة فهد الزبيدي (15).

ومن مجهود فردي رائع تمكن الاتحاد من أخذ الأسبقية عندما تجاوز عوار المدافع وواجه الحارس ولعب الكرة قوية داخل المرمى (22). وعادل الفتح النتيجة عندما لعب باتنا كرة عرضية نحو فارجاس الذي لعبها قوية داخل المرمى (33). ولم يمهل الاتحاد ضيفه سوى دقيقة واحدة حتى عاود التقدم من جديد، عندما استغل بيرخفين هفوة دفاعية ولعب الكرة داخل المرمى (35). وبعد ثلاث دقائق، وسع الفارق بهدف ثالث، عندما تبادل بيرخفين والفرنسي موسى ديابي الكرة، قبل أن يضعها الأول داخل المرمى (39).

وتدخلت العارضة في مناسبة ثانية، فردت تسديدة فارجاس من ركلة حرة مباشرة (65).

وتحصل الفتح على ركلة جزاء، نفذها بن دبكة إلى يمين محمد العبسي (69).

وتواصلت الإثارة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات، حتى نجح الاتحاد في إضافة هدف رابع إثر هفوة دفاعية استغلها الشنقيطي ولعب الكرة قوية داخل المرمى (90+1).

في المقابل، حسم التعادل السلبي مباراة الاتفاق والأهلي التي جمعتهما على ملعب إيجو بنادي الاتفاق، في افتتاح مباريات المرحلة. بهذه النتيجة، رفع كل فريق رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين، بعدما فاز كل منهما في مباراته الأولى، علما أن الاتفاق يحتل المركز الثاني والأهلي المركز الثالث. وفاز الشباب على الحزم 1-0. سجل هدف المباراة الوحيد البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو (64). ورفع الشباب رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.