نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام إنبي ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وعاد إمام عاشور للتواجد في قائمة الأهلي لأول مرة منذ فترة طويلة بعد تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة، كما عاد مروان عطية وياسين مرعي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - محمد هاني - مصطفى العش

الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - حسين الشحات - محمود حسن "تريزيجيه" - طاهر محمد طاهر - جراديشار - محمد شريف.