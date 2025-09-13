نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يجهز شكوي لاتحاد الكرة ضد حمادة القلاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجهز مسئولو نادي فاركو شكوي رسمية ضد الحكم حمادة القلاوي الذي أدار مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

ويطالب مسئولي فاركو خلال الشكوي بضرورة ابعاد حمادة القلاوي عن إدارة مبارياته المقبلة بسبب كثرة الأخطاء التي وقع فيها خلال كل المباريات التي أدارها للفريق البرتقالي.

ويري نادي فاركو أن حمادة القلاوي تجاهل احتساب ركلة جزاء لمحمد فخري لاعب الفريق في مباراة أمس أمام الاتحاد ولم يعود لتقنية الفيديو رغم وضوح اللعبة كما أنها ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها فاركو للظلم بسبب القلاوي.

ويري مسئولي فاركو أن حمادة القلاوي تجاهل احتساب ركلة جزاء لصالح لاعبه سيف تيري في مباراة المصري البورسعيدي الموسم الماضي.