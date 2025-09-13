نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أوكلاند سيتي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال بول بوسا المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي إنه يعلم جيدا مدى صعوبة المواجهة التي تجمعه بنادي بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال خاصة كونه بطل قارة إفريقيا وأحد أهم أنديتها حاليا وبعد متابعة عن فرب يعلم جيدا مدى الجودة التي يتمتع بها الفريق والإمكانيات الكبيرة في صفوفه وبالتالي المهمة ستكون غاية في الصعوبة أمامه.

ويستضيف بيراميدز بطل قارة إفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسعة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي أنه تابع الفترة الأخيرة كاملة لبيراميدز سواء معسكر الإعداد القوي أو اللقاءات الأخيرة في الدوري المصري وبات يعلم عنه كل شيء، وهو فريق يحاول فرض نفسه في الملعب من خلال الاستحواذ الكامل على الكرة.

أشار إلى أنه كون اللقاء يقام في مصر فإنه يعلم أن بيراميدز سيلعب على السيطرة وفرض أسلوبه وعلينا الاعتماد على الدفاع القوي في مواجهته من أحل الخروج بنتيجة جيدة تؤهل فريقه إلى الدور الثاني.

أوضح أن فريقه يمتلك خبرة كبيرة في مشاركات عديدة بكأس العالم للأندية والبطولات الكبرى وسيحاول الاستفادة من تلك الخبرات رغم قوة المنافس الممثل لقارة إفريقيا القوية والأكثر خبرة في مثل هذه المباريات، وفريقه استعد جيدا لتلك المواجهة الصعبة من خلال معسكر لعدة أيام في أبوظبي، وأكثر ما يقلقه هو الإرهاق خاصة وأن بيراميدز يلعب على أرضه في حين استغرق أوكلاند قرابة ١٧ ساعة في رحلة طيران من أجل الوصول للإمارات ومنها إلى القاهرة.

