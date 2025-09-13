نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الليجا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد سويسداد في الدوري الإسباني

افتتح كيليان مبابي أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 12، بعد تمريرة بالخطأ من ميكيل جوتي، تابعها مبابي وتوغل بها إلى حدود منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف أردا جولر الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 44، بعد تمريرة من كيليان مبابي إلى جولر الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة يسارية رائعة بوجه القدم الخارجي، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص ميكيل أويارزابال الفارق لصالح ريال سوسيداد في الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء، تسبب فيها أوريلين تشواميني، نفذها أويارزابال بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس تيبو كورتوا.