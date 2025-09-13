نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف الجزيري يؤدي تدريبات تأهيلية في برج العرب بعد استبعاده أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد الجيش ببرج العرب قبل انطلاق مباراة المصري، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد الجزيري من قائمة الفريق لخوض مباراة المصري.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره على المصري في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز

