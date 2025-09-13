نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفي مبابي وجولر.. ريال مدريد يهزم سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة ريال مدريد وسويسداد في الدوري الإسباني

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، سجله التركي أردا جولر، وذلك لوجود تسلل.

وتمكن كيليان مبابي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 12، بعد تمريرة بالخطأ من ميكيل جوتي، تابعها مبابي وتوغل بها إلى حدود منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ومنع القائم الأيمن للمرمى الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 15، بعد تسديدة قوية من كيليان مبابي من داخل منطقة الجزاء.

وتلقى دين هاوسن لاعب ريال مدريد بطاقة حمراء في الدقيقة 32، بعد إعاقته للمهاجم ميكيل أويارزابال الذي كان منفردًا بالمركز.

ونجح أردا جولر في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 44، بعد تمريرة من كيليان مبابي إلى جولر الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة يسارية رائعة بوجه القدم الخارجي، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع ميكيل أويارزابال أن يسجل الهدف الأول لصالح ريال سوسيداد في الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء، تسبب فيها أوريلين تشواميني، نفذها أويارزابال بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس تيبو كورتوا.

ترتيب فريقي ريال مدريد وسويسداد في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في أربع مباريات، فيما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وخسارة مثلهما.