نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة إنتر ميلان الرسمية أمام يوفنتوس في كلاسكيو الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الروماني كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان عن تشكيل الفريق استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب أليانز القمة الإيطالية بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الكالتشيو.

ويحتل اليوفي وصافة ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر فريق نابولي، بينما يأتي إنتر ميلان في المرتبة السابعة برصيد 3 نقاط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل إنتر ميلان، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سومر.

▪︎خط الدفاع: باستوني - أكانجي - أتشيربي.

▪︎خط الوسط: أوقستو - تشالهان أوغلو - باريلا - دومفريس.

▪︎خط الهجوم: مارتينيز - تورام - مختياريان.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو لموسم 2025-26، ويمكن متابعة المباريات عبر “تطبيق الرابعة” على الهواتف الذكية، الذي يتيح مشاهدة كل لقاءات الدوري الإيطالي مباشرة.