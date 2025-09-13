الرياضة

تشكيلة إنتر ميلان الرسمية أمام يوفنتوس في كلاسكيو الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

تشكيلة إنتر ميلان الرسمية أمام يوفنتوس في كلاسكيو الدوري الإيطالي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة إنتر ميلان الرسمية أمام يوفنتوس في كلاسكيو الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الروماني كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان عن تشكيل الفريق استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب أليانز القمة الإيطالية بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الكالتشيو.

ويحتل اليوفي وصافة ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر فريق نابولي، بينما يأتي إنتر ميلان في المرتبة السابعة برصيد 3 نقاط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل إنتر ميلان، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سومر.

▪︎خط الدفاع: باستوني - أكانجي - أتشيربي.

▪︎خط الوسط: أوقستو - تشالهان أوغلو - باريلا - دومفريس.

▪︎خط الهجوم: مارتينيز - تورام - مختياريان.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو لموسم 2025-26، ويمكن متابعة المباريات عبر “تطبيق الرابعة” على الهواتف الذكية، الذي يتيح مشاهدة كل لقاءات الدوري الإيطالي مباشرة.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا