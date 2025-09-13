نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد القادسية في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق القادسية اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 2 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد القادسية

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والقادسية مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.