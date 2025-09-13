الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد القادسية في دوري روشن والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد القادسية في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق القادسية اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 2 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد القادسية

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والقادسية مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.

