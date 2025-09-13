نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، على نظيره نوتنجهام فورست، بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أحرز مارتن زوبيمندي لاعب فريق أرسنال الهدف الأول في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وسجل فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال الهدف الثاني في مرمى نوتنجهام فورست، عند الدقيقة 48 بأسيست من زميله إيزي.

وتمكن مارتن زوبيمندي من تسجيل الهدف الثالث لصالح أرسنال، في الدقيقة 79 بعد تمريرة من زميله تروسارد

