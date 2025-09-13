نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيبايوس وآسينسيو على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية تركية أن الثنائي داني سيبايوس وراؤول آسينسيو أصبحا ضمن قائمة المرشحين لمغادرة ريال مدريد، في ظل اهتمام ناديي بشكتاش وفنربخشة بالتعاقد معهما خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لمصادر قريبة من النادي الملكي، فإن إدارة الميرنغي مستعدة للاستماع إلى العروض المقدمة لكلا اللاعبين، رغم أن هناك ثقة أكبر في مستقبل آسينسيو، الذي لم يقدم أفضل مستوياته في مونديال الأندية الأخير، ما جعله يتراجع إلى الصفوف الخلفية، لكنه ما يزال متمسكًا برغبته في الاستمرار طويلًا مع الفريق الأبيض.

أما سيبايوس، فقد أثار جدلًا داخل أروقة النادي، سواء بسبب تلميحاته المتكررة بالعودة إلى ريال بيتيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بسبب رسالته المثيرة "The Last Dance" عقب مواجهة ريال أوفييدو. وكان قريبًا من الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا في الصيف الماضي، لكن الصفقة انهارت بشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة.

ورغم ذلك، لا يزال لاعب الوسط الإسباني يحظى باهتمام أندية أوروبية كبرى، وعلى رأسها يوفنتوس، الذي قد يحاول ضمه في سوق الانتقالات الشتوي مقابل نحو 20 مليون يورو. ويضع سيبايوس نصب عينيه هدفًا رئيسيًا يتمثل في المشاركة مع المنتخب الإسباني في كأس العالم المقبلة، وهو أمر يدرك أن تحقيقه يتطلب اللعب بانتظام مع ريال مدريد.

انتظار حتى يناير

حتى حلول فترة الانتقالات الشتوية في يناير، سيكون على سيبايوس وآسينسيو العمل بجد لإقناع المدرب تشابي ألونسو ومنح نفسيهما فرصة حقيقية للظهور في التشكيلة. فالموسم طويل والجدول مزدحم بالمباريات، ما قد يتيح لهما دقائق ثمينة لإثبات الذات.

وبينما يترقب اللاعبان مصيرهما، يبقى الخيار الأقرب هو الاستمرار في بذل أقصى جهد داخل فالديبيباس على أمل تغيير الصورة الحالية، أو الانتظار حتى الشتاء المقبل لمعرفة مستقبلهما مع الفريق.

