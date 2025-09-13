نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت قيادة شيكابالا.. خالد الحسيني يخوض أولى تجاربه التدريبية مع نيو جيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد الحسيني انضمامه للجهاز الفني لفريق نيو جيزة “GFC” بدوري القسم الثاني، في أولى خطواته بمجال التدريب بعد اعتزاله الملاعب.

وأعرب الحسيني عن سعادته وفخره بالتواجد داخل منظومة نيو جيزة، مشيرًا إلى أن البداية جاءت مع رئيس النادي محمود عبدالرازق “شيكابالا”، أحد أبرز النجوم الذين كان يعشقهم منذ ناشئي الزمالك وحتى الآن.

كما وجه الحسيني شكره في بيان صادر عنه إلى إبراهيم صلاح المدير الفني، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدراته التدريبية ومشيرًا إلى أنه يعتبر الانضمام لجهازه الفني شرفًا كبيرًا.

وأضاف أن العمل بجوار وجيه عبدالعظيم، أحد أمهر لاعبي مصر السابقين، يمثل إضافة قوية وخبرة كبيرة لجهاز فني يضم أسماء زملكاوية بارزة.

وأكد الحسيني أن انطلاقته التدريبية تمثل بداية جديدة يتمنى أن يوفق فيها، موجهًا الشكر لكل من تعامل معهم خلال مسيرته في كرة القدم، من لاعبين وأجهزة فنية وإداريين، داعيًا الله أن تكون المرحلة المقبلة خطوة ناجحة في مسيرته.

