تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد والبدائل المحتملة

تلقى ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو أسوأ خبر منذ بداية الموسم، بعد تأكد إصابة المدافع الألماني أنطونيو روديغر وغيابه لفترة تتراوح بين 10 و12 أسبوعًا، أي حتى شهر ديسمبر المقبل. هذه الخسارة الكبيرة تثير قلق الجهاز الفني، خصوصًا في ظل أهمية اللاعب في قلب الدفاع.

ورغم ذلك، تؤكد مصادر مقربة من النادي أن فكرة تسريع التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي من ليفربول ليست مطروحة على الطاولة. فالخطة التي وضعتها الإدارة منذ البداية تقضي بالتعاقد معه في صيف 2026 عند انتهاء عقده مع "الريدز" ليصل إلى سانتياغو برنابيو بصفقة انتقال حر.

تفاصيل الإصابة

الإصابة جاءت في نفس الركبة اليمنى التي خضع فيها روديغر لعملية جراحية سابقة، ما يزيد من حساسية الموقف. اللاعب كان قد شارك لدقائق قليلة مع ريال مدريد أمام ريال أوفييدو، ثم لعب مباراتين كاملتين مع المنتخب الألماني خلال التوقف الدولي في سبتمبر، وهو ما تسبب في تفاقم حالته.

الأطباء والمعدّون البدنيون في فالديبيباس شددوا على أن العودة يجب أن تكون تدريجية لتفادي أي انتكاسة، ما يعني أن المدافع المخضرم لن يشارك مباشرة بعد تعافيه، بل سيخضع لبرنامج خاص لإعادة تأهيله للنسق العالي من المنافسة.

البدائل المتاحة

على الرغم من الضربة، فإن إدارة ريال مدريد ترى أن الفريق يمتلك خيارات كافية في خط الدفاع، مع وجود أربعة قلوب دفاع جاهزين لتعويض غياب روديغر. لذلك، لن يتم اللجوء إلى التعاقدات الشتوية، خصوصًا وأن النادي يرفض كسر استراتيجيته طويلة المدى بشأن ضم كوناتي.

ويبقى السؤال الأبرز: كيف سيعالج تشابي ألونسو هذا الغياب المؤثر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة التي تسبق عودة روديغر؟.

