أحمد عادل عبد المنعم: مقولة "الأهلي يخطف لاعبو الإسماعيلي" خاطئة.. وهذه روشتة عودة الدراويش

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق، أن مقولة "الأهلي يخطف لاعبو الإسماعيلي" ومقولة "النادي الأهلي قام بشراء عمر الساعي لمساعدة النادي الإسماعيلي في أزمته"، خاطئتين تمامًا، مؤكدًا على العلاقة الطبية بين الناديين حاليًا ومتمنيًا استمرارها لصالح الكرة المصرية.

وتابع "عادل عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: انتقال ثلاثي الزمالك إلى الأهلي كان مفاجأة بالنسبة لي، لكن في عصر الاحتراف كل شيء جائز، وطالما اللاعب انتقل بطريقة مشروعة فليست هناك مشكلة.

وأضاف حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي: زيزو هو أفضل لاعب في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، وسيراميكا كليوباترا هو من لفت نظري الموسم الماضي.

وواصل حارس مرمى النادي الأهلي السابق: المصري البورسعيدي وزد أبرز الأندية التي تقدم مستويات كبيرة وثابتة خلال الموسمين الآخيرين، وهناك أندية آخرى وهو ما يضيف للكرة المصرية.

واستكمل أحمد عادل عبد المنعم حديثه: وعن روشتة علاج أزمة النادي الإسماعيلي، أرى أن الموضوع لا بد أن يسير خطوة بخطوة حتى لا نتهم بالضحك على الجماهير، النادي لديه مشاكل كثيرة لا بد من حلها أولًا بمنطق "لازم تأسس صح عشان تبني صح".

وأتم: لا بد من حل المشاكل أولًا وهذا مربط الفرس، ثم دعم صفوف الفريق بلاعبين أقوياء على المدى البعيد، لاعبين قادرين على اللعب 7 أو 8 سنوات، بعدها يتم توفير كل سبل النجاح للفريق والمدرب، وقتها ستحصل على نتائج جيدة بفضل الجماهير التي تقف خلفك وتساندك والإدارة والمحافظة.

