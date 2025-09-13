نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس الإسماعيلي: حسام حسن صنع حالة في الكرة المصرية.. والشناوي رقم 1 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق، أن ارتداء قميص منتخب مصر شرف لأي لاعب، وأن تمثيل البلد فخر كبير لا يضاهيه شيء آخر، مشددًا على أن المنتخب تحت قيادة حسام حسن يسير بخطى ثابتة نحو التأهل لكأس العالم 2026 بعد الصعود لكأس أمم إفريقيا 2025.

وتابع "عادل عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بخصوص الانتقادات الموجهة بشأن الأداء، أحيانًا تكون النتائج هي الأهم، المهم حاليًا أن تتأهل بالنتائج إلى كأس العالم، وفي البطولة مطلوب منك تقديم الأداء، مضيفًا: لدينا لاعبين قادرين على تقديم مستويات كبيرة ونتائج قوية في بطولة كأس العالم أبرزهم محمد صلاح فخر العرب ومصر، وعمر مرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه، منتخبات كثيرة ليست لديها لاعب بحجم وقيمة محمد صلاح.

وأضاف حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي: لا بد أن نغير فكرة "التمثيل المشرف" في البطولات الكبيرة، منتخب مصر أحد أقوى منتخبات القارة، وقادر بلاعبيه على تقديم مستويات كبيرة ونتائج جيدة.

وواصل حارس مرمى النادي الأهلي السابق: حسام حسن صنع حالة مختلفة في الكرة المصرية، وثبات التشكيل ودخول عناصر جديدة أحد أبرز مميزاته، أتمنى لمنتخب مصر التوفيق تحت قيادة العميد في التأهل لكأس العالم 2026 وكذلك في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

واستكمل أحمد عادل عبد المنعم حديثه: محمد الشناوي حارس مرمى كبير وموهوب ولديه شخصية ويصنع الفارق مع فريقه، وهذا رأيي منذ تواجدنا معًا في قطاع الناشئين، هو معتاد على الانتقادات والضغوطات ولذلك محافظ على مركزه في منتخب مصر والنادي الأهلي طوال 8 سنوات، مضيفًا: الانتقادات شيء منطقي ما دام تلعب في أندية جماهيرية، واهتزاز المستوى وارتكاب الأخطاء طبيعي لأن كرة القدم لعبة الأخطاء، وتقييم مستواه جيد جدًا.

وأردف: مصطفى شوبير قادر على حراسة مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي لأنه حارس ممتع في أداؤه، وهو من سيحمل الراية بعد محمد الشناوي.

وأتم أحمد عادل عبد المنعم حديثه: محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي السابق وبيراميدز الحالي حارس مرمى كبير جدًا وأرى أنه مظلوم في تقييمه.

