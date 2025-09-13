نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي "منتخب العالم".. وصاحب "النفس الطويل" هو من سيتوج باللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق، على صعوبة بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" بنظامها الاستثنائي في الموسم الحالي، مشددًا على أن كل الأندية دعمت صفوفها بشكل جيد واستعدت للموسم بشكل قوي، ينبىء بمواجهات صعبة للجميع خصوصًا الثلاثي الكبار.

وتابع "عادل عبد المنعم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: صاحب النفس الطويل والذي يمتلك فريق أساسي قوي ودكة بدلاء مميزة هو من سيتوج باللقب، المنافسة دائمًا محصورة بين فريقين أو ثلاثة هم من يمتلكون الشعبية والجماهيرية والاستقرار الفني والإداري والمالي، الأهلي أصبح مثل "منتخب العالم" بعد تدعيمات الصيف، وبيراميدز يمتلك فريق قوي جدًا وكذلك الزمالك، لذا فالبطولة ستكون صعبة على الجميع.

وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أتمنى أن تخرج بطولة الدوري بشكل أفضل هذا الموسم عن الموسم الماضي، أتمنى أن تخرج كل الفرق والإدارات راضية عن البطولة والتحكيم والتنظيم، والأفضل في كل شيء هو من يتوج باللقب.

وواصل حارس مرمى الدراويش الحالي: نظام الدوري في الموسم الحالي وهبوط 4 فرق أضاف صعوبة أكثر على المنافسة للجميع، الفريق الذي سيفقد تركيزه سيعاني كثيرًا في مجموعة الهبوط، المنافسة ستكون قوية على تحديد فرق مجموعة البطل الـ7 وفرق مجموعة الهبوط الـ14.

واختتم أحمد عادل عبد المنعم حديثه: الفرق أصحاب النفس الطويل هي من ستتمكن من تجميع النقاط مبكرًا والنجاة بأسمائها من التواجد في مجموعة الهبوط، من أجل استكمال الموسم بشكل أكثر أريحية.

