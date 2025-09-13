نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر سيتي يكشف موعد عودة مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن من المرجح أن يغيب ثلاثة لاعبين عن ديربي مانشستر يوم الأحد.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي أن النجم الدولي المصري عمر مرموش والفرنسي ريان شرقي سيغيبان، بالتأكيد، عن لقاء مانشستر سيتي مع ضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما يفتقد الفريق السماوي أيضا خدمات جون ستونز، الذي تم استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي أندورا وصربيا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة التي تقام على ملعب "الاتحاد": تعرض عمر للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر، كما أن مشاركة جون ستونز محل شك. إنها ليست مشكلة كبيرة، لكن مشاركتهم في مباراة مانشستر يونايتد محل شك، غير أن حالة باقي اللاعبين على ما يرام.

وفي متابعة لإصابة مرموش، التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر ضد مضيفه بوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، سئل غوارديولا عما إذا كان قد تم إبلاغه بمدى الإصابة.

