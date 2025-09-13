نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد رحيل صلاح عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، يوم الجمعة، أن نادي ليفربول يتوقع رحيل نجمه المصري محمد صلاح نهاية الموسم الجاري وذلك قبل عام من انتهاء العقد الموقع بينهما.

ومدد صلاح، ثالث هداف في تاريخ ليفربول، عقده مع النادي الأحمر شهر أبريل الماضي لمدة عامين، إذ ينتهي في صيف 2027، لكن موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي كشف اليوم أن اللاعب المصري الهداف سيرحل قبل نهاية العقد.

وقال الموقع الإنجليزي: صلاح يدرس خياراته المستقبلية بعيدًا عن ملعب "آنفيلد" إذ يعلم ليفربول جيدًا بذلك ولهذا بدأ التفكير بالتعاقد مع مايكل أوليسي جناح بايرن ميونخ الألماني لخلافة النجم المصري.

وأتبع: لدى صلاح العديد من الخيارات في أوروبا وكذلك خارجها، ولهذا بدأ التفكير بمسيرته بعيدًا عن ليفربول نهاية الموسم، وهو ما جعل النادي ينظر إلى مايكل أوليسي كخيار رئيسي لخلافة أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأحمر.

وأنفق ليفربول أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني في الصيف الحالي لتجديد صفوفه، إذ ضم الألماني فلوريان فيرتز والسويدي ألكسندر إيساك بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي.