نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم أتلتيكو مدريد نظيره فياريال مساء اليوم الأحد 13-9-2025 على ملعب "ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وخسارة لقاء، فيما يحتل فريق فياريال المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.