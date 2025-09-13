نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق إنتر ميلان المركز السادس برصيد 3 نقاط بعد الفوز في لقاء وخسارة آخر.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة البداية لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تنقل مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات الرابعة الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الرابعة 2HD، بتعليق المعلق خالد الغول.