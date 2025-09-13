نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد سويسداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل الميرنجي صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز السادس عشر برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وخسارة لقاء.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.