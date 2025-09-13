نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل.. «الغازي» حكما لمباراة إنبي والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم «دوري نايل».

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة إنبي والأهلي، والذي جاء على النحو التالي:

حكم الساحة: محمد الغازي.

حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال.

حكم مساعد ثاني: أحمد توفيق.

حكما رابعا: أحمد ناجي.

حكم تقنية الفيديو «Var»: خالد الغندور.

حكم مساعد تقنية الفيديو: عمر فتحي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب المقاولون العرب، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الغد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة الثانية عشرة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فريق إنبي في المرتبة السابعة برصيد 8 نقاط.