نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله عن الهلال.. من يتحمل مستحقات ميتروفيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي عن حقيقة تحمل برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين تكلفة رحيل الصربي ألكساندر ميتروفيتش عن الهلال إلى الريان القطري خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، لم يساهم برنامج الاستقطاب بأي مبلغ من خزينته في مستحقات ميتروفيتش، حيث أن اسم اللاعب غير مدرج ضمن الأسماء التي يتحملها البرنامج.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق مع ميتروفيتش لتحمل أكثر من 50% من مستحقاته، بينما يتحمل نادي الريان القطري باقي راتبه السنوي الذي يبلغ 15 مليون يورو.

ورحل ميتروفيتش عن الهلال بعد موسمين وقبل موسم من نهاية عقده، عقب التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز قادمًا من ليفربول، نظرًا لقلة الحاجة لخدماته هذا الموسم.

ويستعد الهلال لمواجهة القادسية غدًا في الجولة الثانية من الدوري السعودي، بعد أن افتتح الفريق مشواره بالفوز على الرياض 2-0، فيما تفوق القادسية على النجمة 3-1 في الجولة الأولى.