الهلال يسعى لمواصلة سجله المثالي أمام القادسية في دوري روشن

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الهلال لمواجهة القادسية على ملعب “المملكة أرينا” بالرياض يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويمتلك الهلال سجلًا مثاليًا عند استقبال القادسية على أرضه، حيث لم يسبق له الخسارة في 9 مواجهات سابقة منذ موسم 2009-2010، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادل مرتين.

ويأتي الفوز الأخير للهلال على القادسية بهدفين نظيفين في الدور الثاني من الموسم الماضي.

ويأمل الهلال في مواصلة هذا السجل الممتاز، بعدما افتتح مشواره في الموسم الجديد بالفوز على الرياض 2-0، فيما تغلب القادسية على النجمة الصاعد حديثًا بنتيجة 3-1.