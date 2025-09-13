تعثر جديد لإشبيلية أمام إلتشي

تعثر جديد لإشبيلية أمام إلتشيواصل إشبيلية بداية موسمه المخيبة بتعادل أمام ضيفه إلتشي 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل إسحاق روميرو وجيرارد فرنانديز في الدقيقتين (28 و85) هدفي إشبيلية، والبرتغالي أندريه سيلفا ورافا مير في الدقيقتين (54 و70) هدفي إلتشي.

وبهذا التعادل استمرت النتائج غير المستقرة لإشبيلية منذ بداية الموسم، ليكتفي بنقطة بعدما كاد يخرج بخسارة جديدة، كانت ستصبح الثالثة هذا الموسم ليصل للنقطة 4 في المركز الـ11.

في المقابل، وصل فريق إلتشي إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن خيتافي السابق في الترتيب قبل اكتمال منافسات الجولة.