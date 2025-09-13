نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع هجومي مشتعل في الزمالك قبل مواجهة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعل مركز الهجوم في صفوف الزمالك بعد عودة الدولي التونسي سيف الدين الجزيري إلى حسابات الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عقب العفو عنه بعد اعتذاره عن تصرفاته السابقة.

ويضم خط الهجوم حاليًا عددًا كبيرًا من اللاعبين الطامحين لإثبات أنفسهم، أبرزهم عدى الدباغ وسيف الجزيري وناصر منسي وعمرو ناصر، مما يجعل المنافسة على مركز المهاجم في التشكيل الأساسي محتدمة.

ويستفيد فيريرا من هذا التنوع لتعزيز القوة الهجومية للفريق، مع الالتزام بمبدأ "الأجهز والأكثر جاهزية" عند اختيار التشكيل الأساسي، خصوصًا في ظل ضغط المباريات المقبلة.

ويعتمد المدير الفني على الفلسطيني عدى الدباغ منذ بداية الموسم في قيادة هجوم الزمالك، فيما يسعى اللاعب لإثبات جدارته وتسجيل أول أهدافه مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي غدًا السبت على ستاد برج العرب في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.