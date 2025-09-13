نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف آخر تطورات إصابة أشرف داري مدافع الأهاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن آخر تطورات إصابة المغربي أشرف داري مدافع الفريق، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري المصري، حيث يعاني من شد في العضلة الضامة ويحتاج لفترة علاج لا تقل عن أسبوعين قبل العودة للملاعب.

وغادر داري معسكر منتخب بلاده مؤخرًا بسبب الإصابة، وعاد إلى الأهلي لمتابعة برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي يهدف لإعداده للمشاركة أولًا في التدريبات الجماعية ثم المباريات الرسمية.

ومن المتوقع أن يغيب داري عن مباريات الأهلي أمام إنبي وسيراميكا وحرس الحدود المقررة أيام 14 و19 و23 سبتمبر الجاري، بينما يبقى موقفه من المشاركة في مباراة الزمالك يوم 29 سبتمبر غير محدد حتى الآن.