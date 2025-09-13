ليفركوزن يهزم فرانكفورت في البوندسليغا

ليفركوزن يهزم فرانكفورت في البوندسليغافاز باير ليفركوزن على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

سجل أهداف باير ليفركوزن كل من اليخاندرو جريمالدو "هدفين" وباتريك شيك من ركلة جزاء في الدقائق (10 و45+4 و90+8)، فيما أحرز كان أوزون هدف آينتراخت فرانكفورت الوحيد في الدقيقة 52.

ورفع باير ليفركوزن بهذا الفوز رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، بينما توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند ست نقاط في المركز الثالث، وذلك لحين انتهاء مباريات الجولة على مدار اليومين المقبلين.