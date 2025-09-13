ريال مدريد يعلن إصابة روديغر
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، غياب مدافعه الألماني أنطونيو روديغر عن الملاعب للإصابة.
وذكر النادي، في بيان، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب البالغ من العمر 32 عاما كشفت عن وجود إصابة عضلية في ساقه اليسرى، دون تحديد مدة غيابه، لكن تقارير أعلامية أفادت بأن الإصابة ستبعد روديغر عن المباريات ثلاثة أشهر.
وستحرم الإصابة اللاعب من المشاركة في عدد من مباريات الفريق في منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على مدى الأشهر المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يعلن إصابة روديغر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.