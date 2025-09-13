ريال مدريد يعلن إصابة روديغر

ريال مدريد يعلن إصابة روديغرأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، غياب مدافعه الألماني أنطونيو روديغر عن الملاعب للإصابة.

وذكر النادي، في بيان، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب البالغ من العمر 32 عاما كشفت عن وجود إصابة عضلية في ساقه اليسرى، دون تحديد مدة غيابه، لكن تقارير أعلامية أفادت بأن الإصابة ستبعد روديغر عن المباريات ثلاثة أشهر.

وستحرم الإصابة اللاعب من المشاركة في عدد من مباريات الفريق في منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على مدى الأشهر المقبلة.